По методике ВОЗ в Москве - один из самых низких уровней смертности от COVID-19

28 Май 2020 2020-05-28T16:05:27+03:00

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Смертность от коронавирусной инфекции в Москве за апрель составила от 1,4%. По классификации, используемой Всемирной организацией здравоохранения, этот показатель - один из самых низких в мире.

- Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4%. (если учитывать только случаи, где он явился основной причиной, как с подтвержденным так и с отрицательным лабораторным тестом) до 2,8% (если учесть всех, у кого коронавирус был лабораторно подтвержден, и всех умерших от других причин с подтвержденным ковидом, даже при полном отсутствии пневмонии), - сообщил московский Департамент здравоохранения на своем официальном сайте.

Как отметили в департаменте здравоохранения Москвы, превышение по смертности за апрель, тем более при сравнении с цифрами по другим городам и странам, не является значимым. Если сравнивать эти данные с числом жертв в Нью-Йорке (10%) и Лондоне (23%), то становится ясно, что печальная статистика в российской столице действительно гораздо ниже. По мнению экспертов, от месяца к месяцу число жертв будет колебаться. Уже сейчас понятно, что в мае уровень смертности будет выше, поскольку именно на конец апреля пришелся пик заболеваемости COVID-19. Между пиками заболеваемости и смертности проходит около двух-трех недель, поэтому скачок летальности в Москве придется как раз на май. Специалисты сообщили, что эти показатели будут тщательно изучены и опубликованы в открытых источниках.

Департамент здравоохранения также сообщил, что московские медики первыми в мире опубликовали атлас изменений органов человека при смерти от коронавирусной инфекции.

- Московские специалисты первые в мире составили и опубликовали атлас тяжелейших, часто необратимых патологических изменений органов у умерших от COVID-19, - сообщили в Депздраве. - С его помощью можно лучше понимать, что еще может влиять на состояние пациента.

Ранее, 27 мая российский Минздрав утвердил методические рекомендации по учету в статистике случаев заболеваемости коронавирусом, а также причин смерти от COVID-19. Согласно рекомендации министерства, в случае, если у пациента выявлен коронавирус, но нет жалоб на здоровье, он определяется как носитель вируса и не включается в общую статистику заболеваемости. Минздрав также рекомендовал всегда указывать COVID-19 в причинах смерти, если больной скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.