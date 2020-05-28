Собянин: Летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире

28 Май 2020 2020-05-28T17:53:10+03:00

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Смертность в Москве от коронавируса в разы ниже, чем в других мегаполисах планеты. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

- Что касается процентов летальности, в Москве, как не считай, можешь сюда складывать, он все равно в разы меньше, чем в других городах и странах, которые пережили такую же трагедию, - рассказал Сергей Собянин.

Мэр столицы призвал спокойнее относится к цифрам и здраво анализировать статистику. По его словам, необходимо объединить усилия и вместе бороться с общей бедой.

- Это наша общая трагедия, мы должны относиться как к трагедии и спокойно анализировать, что происходило и что происходит, как минимизировать эти смерти, проблемы, болезни, вместе бороться, а не пытаться найти друг у друга какие-то огрешности, - подчеркнул Собянин.

Ранее департамент здравоохранения Москвы сообщил, что смертность от коронавируса за апрель составила от 1,4%. По сравнению с числом жертв в Нью-Йорке (10%) и Лондоне (23%), печальная статистика в российской столице действительно гораздо ниже. В оперативном штабе по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом в Москве подчеркнули, что подсчет статистики смертности ведется в строгом соответствии с рекомендациями Минздрава России, разработанных на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты предупреждают: в мае уровень смертности в столице будет выше, поскольку именно на конец апреля пришелся пик заболеваемости COVID-19. Между пиками заболеваемости и смертности проходит около двух-трех недель, поэтому скачок летальности в Москве придется как раз на май.

Напомним, российский Минздрав утвердил методические рекомендации по учету в статистике случаев заболеваемости коронавирусом, а также причин смерти от COVID-19. Согласно рекомендации министерства, в случае, если у пациента выявлен коронавирус, но нет жалоб на здоровье, он определяется как носитель вируса и не включается в общую статистику заболеваемости. Минздрав также рекомендовал всегда указывать COVID-19 в причинах смерти, если больной скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.