Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»

28 Май 2020 2020-05-28T23:51:13+03:00

После ввода адреса можно узнать информацию об их дате и времени для жителей каждого дома

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В «Яндекс.Картах» появился сервис, в котором можно узнать расписание прогулок для москвичей. Об этом 28 мая сообщил первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. С 1 июня жители города могут выходить гулять, но по особому графику. Расписание прогулок составлено с учетом адреса проживания, теперь его можно отслеживать по специальному сервису.

- На "Яндекс.Картах" появилось расписание прогулок для жителей Москвы: после ввода адреса или при нажатии на дом на карте показывается информация о времени, датах и днях недели для прогулок для жителей этого дома, - рассказал Алексей Немерюк агентству ТАСС.

Жители города также могут узнать расписание прогулок для своего дома сайте mos.ru и в мобильном приложении «Моя Москва». Кроме того, информация о графике прогулок будет вывешена на стендах в подъездах жилых домов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе и режим пропусков до 14 июня. Одновременно столичный градоначальник объявил о поэтапном послаблении карантинных мер. С 1 июня в столице будут открыты для посещений парки и зеленые зоны, жители города снова смогут гулять и заниматься спортом на свежем воздухе. В Москве вновь откроется велопрокат. Для занятий спортом москвичам отводится утро до 9 часов. Гулять можно ежедневно с 9 до 21 часов, но не чаще трех раз в неделю. По словам Сергея Собянина, расписание прогулок будет действовать с 1 по 14 июня в виде эксперимента. При этом масочный режим в Москве будет усилен. С 1 июня все жители города, выходя на улицу, обязаны надевать перчатки и маски. Средства медицинской защиты потребуются и для проезда в общественном транспорте.

Выходить на улицу для прогулок по-прежнему не разрешается пациентам, проходящим лечение от коронавируса на дому, а также больным с признаками ОРВИ. Они, а также члены их семей обязаны соблюдать двухнедельный карантин, не покидая своих жилищ. Для остальных прогулки разрешены, в том числе для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Для того, чтобы выйти на улицу на прогулку, не требуется оформлять пропуск. Но если до парка, где человек планирует погулять, ему нужно ехать на личном автомобиле или общественном транспорте, необходимо получить пропуск на проезд. Оформить такой пропуск можно на портале mos.ru.