В Москве на станции "Выхино" произошел пожар

29 Май 2020 2020-05-29T01:36:12+03:00

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В Москве в ночь с 28 на 29 мая в одном из служебных помещений на железнодорожной станции метро "Выхино" произошел пожар.

Как сообщили в МЧС, на данный момент оперативно прибывшие на место пожарные уже потушили огонь, который распространился на площади 15 квадратных метров одноэтажной постройки.

По предварительным данным, возможной причиной пожара на станции могла стать неисправная проводка. Сейчас на месте ЧП работают эксперты, выясняются детали происшествия.

В ведомстве уточнили, что в результате случившегося никто из людей не пострадал.

Ранее сайт kp.ru писал о пожаре в Красногорске. Возгорание произошло в частном хосписе, где среди постояльцев находились 18 лежачих пациентов. В результате от огня и дыма погибли 10 человек. Выяснилось, что у организаторов такого учреждения даже не было соответствующего разрешения на осуществление своей деятельности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/781888" frameborder="0"></iframe> Появилось видео тушения пожара м. Выхино.Видео: Андрей Андрiенко. vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU