Появилось видео с пожара станции метро на "Выхино"

29 Май 2020 2020-05-29T01:45:26+03:00

В результате случившегося никто не пострадал [видео]

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Ночью в Москве пожарные тушили огонь на железнодорожной станции метро "Выхино". Об этом сообщили в МЧС.

Пожар произошел в служебном помещении. Благодаря оперативному прибытию спецслужб никто и людей не пострадал.

Пока пожарные ликвидировали возгорание, в сети появилось видео с места происшествия. К слову, огонь уничтожил около 15 квадратных метров постройки.

По предварительным данным, возможной причиной пожара на станции могла стать неисправная проводка. Сейчас на месте ЧП работают эксперты, которые выясняют все детали и точные обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о сильном пожаре в Красногорске. Возгорание произошло ночью в частном хосписе. Среди его постояльцев находились 18 лежачих пациентов. В результате ЧП от огня и дыма погибли 10 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/781888" frameborder="0"></iframe> Появилось видео тушения пожара м. Выхино.Видео: Андрей Андрiенко. vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU