Появилось видео с пожара станции метро на "Выхино"
Ночью в Москве пожарные тушили огонь на железнодорожной станции метро "Выхино". Об этом сообщили в МЧС.
Пожар произошел в служебном помещении. Благодаря оперативному прибытию спецслужб никто и людей не пострадал.
Пока пожарные ликвидировали возгорание, в сети появилось видео с места происшествия. К слову, огонь уничтожил около 15 квадратных метров постройки.
По предварительным данным, возможной причиной пожара на станции могла стать неисправная проводка. Сейчас на месте ЧП работают эксперты, которые выясняют все детали и точные обстоятельства происшествия.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал о сильном пожаре в Красногорске. Возгорание произошло ночью в частном хосписе. Среди его постояльцев находились 18 лежачих пациентов. В результате ЧП от огня и дыма погибли 10 человек.
Появилось видео тушения пожара м. Выхино.Видео: Андрей Андрiенко. vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU