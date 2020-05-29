2020-05-29T01:45:26+03:00
Происшествия

Появилось видео с пожара станции метро на "Выхино"

В результате случившегося никто не пострадал [видео]
Юлия КЕКОВА
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Пожар на Выхино. Фото очевидцев (соцсети)Пожар на Выхино. Фото очевидцев (соцсети)
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Ночью в Москве пожарные тушили огонь на железнодорожной станции метро "Выхино". Об этом сообщили в МЧС.

Пожар произошел в служебном помещении. Благодаря оперативному прибытию спецслужб никто и людей не пострадал.

Пока пожарные ликвидировали возгорание, в сети появилось видео с места происшествия. К слову, огонь уничтожил около 15 квадратных метров постройки.

По предварительным данным, возможной причиной пожара на станции могла стать неисправная проводка. Сейчас на месте ЧП работают эксперты, которые выясняют все детали и точные обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о сильном пожаре в Красногорске. Возгорание произошло ночью в частном хосписе. Среди его постояльцев находились 18 лежачих пациентов. В результате ЧП от огня и дыма погибли 10 человек.

Появилось видео тушения пожара м. Выхино.Видео: Андрей Андрiенко. vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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