Москвичам рассказали, как продлить проездной после 14 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:19:32+03:00

Горожанам компенсируют все оплаченные дни, которые пропали из-за ограничений в городе

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Москвичи смогут продлить действие своих транспортных карт после 14 июня. Об этом рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Горожанам компенсируют все оплаченные до введения периода самоизоляции в городе дни.

Чтобы продлить действие проездного, необходимо будет обратиться в службу Мосгортранса.

«Продлить проездной можно, если в период с 30 марта по 14 июня вы совершили не более 22 поездок. Для этого после 14 июня необходимо обратиться в кассу метро или киоск Мосгортранса», - пояснили в пресс-службу дептранса сайт argumenti.ru.

Отмечается, что 1 июня обращаться по проводу продления проездного не нужно, режим самоизоляции в городе продолжается. После его окончания проездные будут продляться на количество дней его действия, попавших на период режима повышенной готовности с 30 марта по 14 июня.

Напомним, сейчас для передвижения по Москве необходимо оформить цифровой пропуск и привязать к нему проездной, чтобы в общественном транспорте карта сработала, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU