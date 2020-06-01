Главный педиатр Москвы призвал ограничить использование гаджетов в период изоляции

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:30:32+03:00

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В период самоизоляции важнее всего выстроить режим дня и обеспечить ребенку цифровую гигиену. Такое мнение выразил главный педиатр Москвы, главный врач детской городской клинической больницы им. Башляевой, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов. Эксперт отметил, что важно ограничить время, которое ребенок проводит с гаджетами, чтобы занятия у компьютера не растягивались на весь день.

«Время с гаджетами для детей старшего возраста я бы рекомендовал ограничить – не более полутора-двух часов. А для детей младшего школьного возраста – не более часа. И то, в это время желательно, чтобы они заходили на развивающие сайты», - цитирует педиатра ИА НСН.

Врач добавил, что детям младшего возраста вообще не рекомендуется пользоваться гаджетами, а мультфильмы лучше смотреть не с планшета или телефона, а по телевизору.

Также медик напомнил о важности стабильного режима. Ребенку следует высыпаться. А значит ложиться и вставать, лучше всего в одно и то же время каждый день. Также важно регулярно питаться, а не подсаживаться на вредные перекусы.

ИСТОЧНИК KP.RU