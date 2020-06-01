В Подмосковье откачивают воду с дачных и приусадебных участков

1 Июнь 2020 2020-06-01T14:14:10+03:00

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На Москву и Московскую область обрушились сильные ливни. В результате, подтопленными оказались дачные и приусадебные участки, дороги. Больше всего от дождей пострадали северные районы. В настоящее время коммунальщики и сотрудники МЧС устраняют последствия в шести муниципальных образованиях.

«По состоянию на 10:00 в шести муниципальных образованиях (два населенных пункта и пять СНТ) остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги. Это городские округа Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск, Можайск», — цитирует сообщение МЧС региона телеканал «360».

Отмечается, что к настоящему моменту воду в Подмосковье уже удалось откачать более чем с 80 приусадебных участков. Работы проведены в садовых товариществах «Лесная поляна» и «Речное», которые расположены в Нахабино, а так же в поседении Жаворонки и в Наро-Фоминском городском округе, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU