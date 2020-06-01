2020-06-01T17:56:50+03:00
Происшествия

Лже-врачи ограбили пенсионерку после визита скорой помощи

Бабушка лишилась 265 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Пенсионерка надеется, что полицейские смогут найти мошенниц, обманувших ееПенсионерка надеется, что полицейские смогут найти мошенниц, обманувших ееФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница подмосковных Люберец лишилась крупной суммы денег – 265 тысяч рублей у пенсионерки выманили лже-врачи.

Мошенницы явились к 85-летней бабушке через пару дней после визита настоящей скорой помощи. Пенсионерку, которая сама ранее работала в медицинской сфере, не удивил визит медиков.

Женщина сама много лет проработала в медицинской сфере, поэтому до сих пор не понимает, как смогла попасться на удочку лже-врачей.

- К бабушке пришли две женщины в белых халатах. Предложили помочь, донесли сумку до квартиры, стали вести задушевные разговоры, как тяжело сегодня живется пенсионерам. Рассказывали про бесплатные лекарства и словно загипнотизировали старушку, - рассказала «Ридусу» Евгения Волгина, внучка пострадавшей.

В какой-то момент мошенницы заявили, что скоро в стране будут меняться деньги, так как появилось много фальшивок. Чтобы помочь пенсионерке они готовы переписать номера пятитысячных купюр, которые у нее имеются.

- Бабушка поверила и принесла все сбережения. У нее было накоплено 265 тысяч рублей. Преступница взяла пачку денег и убежала с ними из квартиры, - говорит девушка.

Сейчас пенсионерка написала заявление в полицию, старушка очень надеется, что стражи порядка найду обманщиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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