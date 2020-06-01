Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб после конфликта с женой

1 Июнь 2020 2020-06-01T18:50:04+03:00

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В подмосковном городе Высоковск погиб многократный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер. Его нашли мертвым после ссоры с молодой женой.

В тот день 55-летний мужчина повздорил с 33-летней супругой. Женщина забрала ребенка и уехала к маме, а супруг остался дома. Спустя несколько часов женщина и старший сын спортсмена получили странное сообщение. Мужчина просил прощения у родных.

Перепуганные родственники пытались дозвониться до адресата, но не могли, тогда сын отправился домой к отцу.

Как стали известно сайту mk.ru, в частном доме молодой человек нашел бездыханное тело отца. Прибывшие на место врачи скорой помощи только констатировали гибель мужчины.

При осмотре места происшествия стражи порядка нашли незарегистрированный обрез охотничьего ружья с двумя стволами. Никто из близких не знал о данном оружии.

По словам супруги погибшего, она даже не догадывалась, что в доме есть обрез. Муж скрыл от нее данную информацию, хотя отношения у них были хорошие. Проблемы и ссоры начались примерно три месяца назад, но о причинах перемен женщина не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU