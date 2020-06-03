В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:14:03+03:00

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Вечером 4 июня в центре Москвы ограничат автомобильное движение из-за репетиции парада Победы. Тренировочный марш в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится в ночь на пятницу. В связи с этим в Центре организации автомобильного движения попросили водителей заранее продумать объездные маршруты.

«ЦОДД рекомендует жителям столицы заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов, и, по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях в центральную часть города», — цитирует сообщение пресс-службы ЦОДД РИАМО.

Сообщается, что улицы перекроют в 21:00. Ограничение движения будут действовать до момента окончания репетиции на участках:

Тверской – от Моховой до Тверского бульвара и от Большой Бронной улицы до Большой Садовой;

1-й Тверской-Ямской – от Большой Садовой до улицы Гашека;

Оружейного переулка – от дома 3, строения 1 до Тверской улицы;

Моховой улицы – от Воздвиженки до Тверской;

Охотного ряда – от Тверской до Большой Дмитровки;

Большой Никитской – от Моховой до Романова переулка.

Напомним, в этом году из-за распространения коронавируса Парад Победы решено было перенести с 9 мая на 24 июня, передает Москва 24

ИСТОЧНИК KP.RU