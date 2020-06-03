Названа причина гибели мужчины с ребенком на руках

3 Июнь 2020 2020-06-03T17:43:54+03:00

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Сотрудники полиции установили предполагаемую причину гибели мужчины. Утром 3 июня пассажир вместе с маленькой дочкой на руках упал с платформы станции Детская Ярославского направления попал под колеса электрички.

По всей видимости, у мужчины закружилась голова, и он потерял равновесие. Такую версию выдвинули правоохранители. Известно, что весной погибший перенес микроинсульт, и у него ухудшилось здоровье.

Как передает сайт mk.ru, 40-летний Алексей жил с супругой и двумя дочерьми, младшей из которых всего два года. Именно ее мужчина и держал на руках на станции.

Перед приближающимся поездом Алексей упал на железнодорожные пути. Он погиб на месте. А вот малышка выжила. Ее с многочисленными переломами доставили в больницу. Подробностей о ее состоянии не сообщается.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская отметила. Что по факту произошедшего возбуждено дело по уголовной статье (покушение на убийство малолетнего).

ИСТОЧНИК KP.RU