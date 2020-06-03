Легендарная фехтовальщица Галина Горохова призывает голосовать за поправки в Конституцию

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:06:53+03:00

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1 июля в России пройдет голосование за поправки в Конституцию. Многие деятели спорта поддерживают изменения, предусмотренные документом. Разумеется, у каждого человека свои предпочтения, но общее мнение – голосовать обязательно надо!

- А почему нет? Всегда надо голосовать, - так считает трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию, заслуженный тренер СССР Галина Горохова. - Мы активные граждане нашей страны, сами должны определять свою жизнь. Или кто-то это должен решать за нас? Что тогда петюкать: это не так, то не эдак. Иди и решай сам, это и есть демократия».

Легендарная фехтовальщица считает лично для себя важной поправку о запрете на двойное гражданство для чиновников. Гражданство чужой страны выглядит как путь отхода, «запасной аэродром». Что очень несправедливо по отношению к населению России.

- Я бы еще запретила двойное гражданство для детей руководства страны и возможность иметь недвижимость за пределами России, - призналась Галина Горохова. – А то странно получается: нас агитируют путешествовать по России, а сами из своих зарубежных особняков не вылезают.