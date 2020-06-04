Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 июня 2020 года составило 187 216 человека

4 Июнь 2020 2020-06-03T22:36:21+03:00

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В Москве за последние сутки выявили 1842 человека с коронавирусом. Это рекордно низкое количество заболевших (по сравнению с другими днями). Кто заболел в столице? Более 86% - до 65 лет.

- Среди новых заболевших: 46% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 9,5% - от 66 до 79 лет, 6,7% - дети до 18 лет, 4,9% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала эпидемии в Москве заболели 187 216 случаев COVID 2019, из них уже вылечились 91 654 человек (48,95%).

- Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки в столице побороли коронавирус 3385 человек, - рассказала Анастасия Ракова, вице-мэр.

В Департаменте здравоохранения напоминают, что на раннем этапе коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. Лучше – сразу вызывать врача, даже при незначительных признаках.

ИСТОЧНИК KP.RU