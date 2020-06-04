2020-06-03T22:36:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 июня 2020 года составило 187 216 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 4 июня 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Москве за последние сутки выявили 1842 человека с коронавирусом. Это рекордно низкое количество заболевших (по сравнению с другими днями). Кто заболел в столице? Более 86% - до 65 лет.

- Среди новых заболевших: 46% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 32,9% – от 46 до 65 лет, 9,5% - от 66 до 79 лет, 6,7% - дети до 18 лет, 4,9% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Всего с начала эпидемии в Москве заболели 187 216 случаев COVID 2019, из них уже вылечились 91 654 человек (48,95%).

- Количество выздоровевших в Москве продолжает расти. За прошедшие сутки в столице побороли коронавирус 3385 человек, - рассказала Анастасия Ракова, вице-мэр.

В Департаменте здравоохранения напоминают, что на раннем этапе коронавирус можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией. Лучше – сразу вызывать врача, даже при незначительных признаках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 июня 2020 года составило 187 216 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 июня 2020 года составило 41 191 человек
Легендарная фехтовальщица Галина Горохова призывает голосовать за поправки в Конституцию
Названа причина гибели мужчины с ребенком на руках
В Подмосковье за два дня может выпасть месячная норма осадков
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада
Более 3,8 млн литров антисептика израсходовали на обработку транспорта в Подмосковье
Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб после конфликта с женой
Лже-врачи ограбили пенсионерку после визита скорой помощи
В Подмосковье откачивают воду с дачных и приусадебных участков
Главный педиатр Москвы призвал ограничить использование гаджетов в период изоляции
Москвичам рассказали, как продлить проездной после 14 июня
Вестибюли пяти станций московского метро открыли 1 июня