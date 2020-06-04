Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 июня 2020 года составило 41 191 человек

4 Июнь 2020 2020-06-03T22:37:18+03:00

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 июня 2020 года

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В Московской области за сутки выявили 736 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же за период пандемии – 41 191 человек.

Больше всего заболевших за сутки в Коломне (+35), Королеве (+38), Красногорске (+34), Мытищах (+49), Подольске (+73), Раменском (+37), Химках (+27).

- Всего в Московской области скончались 515 человек, вылечились – 9311 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на прошлой неделе количество госпитализации пациентов с коронавирусом стал снижаться, а количество выписанных стало больше.

В Подмосковье с 3 июня возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. По данным властей, следующими в Московской области могут открыться торговые центры. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей сне игнорировать санитарные требования и носить маску с перчатками в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU