Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 июня 2020 года составило 41 191 человек
В Московской области за сутки выявили 736 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего же за период пандемии – 41 191 человек.
Больше всего заболевших за сутки в Коломне (+35), Королеве (+38), Красногорске (+34), Мытищах (+49), Подольске (+73), Раменском (+37), Химках (+27).
- Всего в Московской области скончались 515 человек, вылечились – 9311 человек, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Московской области.
По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, на прошлой неделе количество госпитализации пациентов с коронавирусом стал снижаться, а количество выписанных стало больше.
В Подмосковье с 3 июня возобновили работу парикмахерские и салоны красоты. По данным властей, следующими в Московской области могут открыться торговые центры. Губернатор Андрей Воробьев призвал жителей сне игнорировать санитарные требования и носить маску с перчатками в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU