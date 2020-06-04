2020-06-04T11:42:48+03:00
Москва

Цена на маски в метро снизилась до 20 рублей

Приобрести средство защиты можно на кассе или в вендинговом автомате
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Маски в столичном метро начали продавать по 20 рублейМаски в столичном метро начали продавать по 20 рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Цена на медицинские маски в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Приобрести индивидуальное средство защиты можно в любой кассе или торговом павильоне. Также маски продаются в вендинговых автоматах, установленных как метро, так и на железнодорожных станциях и станциях МЦК. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пожалуйста, не снимайте средства защиты на протяжении всей поездки — это залог нашей общей безопасности. Позаботьтесь о масках и перчатках заранее, если по какой-то причине вы забыли их дома, можете приобрести их в кассах и вендинговых автоматах московского транспорта», — цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Отмечается, что купить маски и перчатки можно также во время поездки у кассиров-контролеров в поездах ЦППК. Их начали продавать в электричках всех направлений и в 446 кассах компании, передает Москва 24.

Добавим, что на фоне распространения коронавируса в городе продолжает действовать обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Цена на маски в метро снизилась до 20 рублей
Число заболевших коронавирусом в Москве на 4 июня 2020 года составило 187 216 человека
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 4 июня 2020 года составило 41 191 человек
Легендарная фехтовальщица Галина Горохова призывает голосовать за поправки в Конституцию
Названа причина гибели мужчины с ребенком на руках
В Подмосковье за два дня может выпасть месячная норма осадков
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада
Более 3,8 млн литров антисептика израсходовали на обработку транспорта в Подмосковье
Чемпион мира по пауэрлифтингу погиб после конфликта с женой
Лже-врачи ограбили пенсионерку после визита скорой помощи
В Подмосковье откачивают воду с дачных и приусадебных участков
Главный педиатр Москвы призвал ограничить использование гаджетов в период изоляции
Москвичам рассказали, как продлить проездной после 14 июня
Вестибюли пяти станций московского метро открыли 1 июня