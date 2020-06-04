Цена на маски в метро снизилась до 20 рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:42:48+03:00

Приобрести средство защиты можно на кассе или в вендинговом автомате

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Цена на медицинские маски в московском метро снизилась до 20 рублей за штуку. Приобрести индивидуальное средство защиты можно в любой кассе или торговом павильоне. Также маски продаются в вендинговых автоматах, установленных как метро, так и на железнодорожных станциях и станциях МЦК. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Пожалуйста, не снимайте средства защиты на протяжении всей поездки — это залог нашей общей безопасности. Позаботьтесь о масках и перчатках заранее, если по какой-то причине вы забыли их дома, можете приобрести их в кассах и вендинговых автоматах московского транспорта», — цитирует сообщение пресс-службы РИАМО.

Отмечается, что купить маски и перчатки можно также во время поездки у кассиров-контролеров в поездах ЦППК. Их начали продавать в электричках всех направлений и в 446 кассах компании, передает Москва 24.

Добавим, что на фоне распространения коронавируса в городе продолжает действовать обязательный масочный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU