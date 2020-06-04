Около 400 московских рестораторов смогут оформить арендные каникулы

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:14:46+03:00

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Арендные каникулы на период действия ограничительных мер на фоне пандемии в Москве смогли оформить порядка 12 тысяч предпринимателей. В том числе работающие в сфере общественного питания. Право не платить аренду городской земли и имущества бизнесменам предоставят с 1 марта по 30 июня включительно. Также предпринимателям не будут начисляться пенни и другие штрафы за этот период.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, всего арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений и 150 земельных участков. Общий объем материальной поддержки для столичных кафе и ресторанов составит более 280 миллионов рублей.

Ефимов добавил, что на сегодняшний день своим правилом на арендные каникулы уже воспользовались 37 предприятий общепита, которые сэкономили на этом 21,8 миллиона рублей, передает Москва 24.

Добавим, что для оформления таких каникул предпринимателям необходимо направить соответствующее заявление в департамент городского имущества, пишет NEWS.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU