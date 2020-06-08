В Госдуме прокомментировали отмену самоизоляции и пропусков в Москве

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:19:16+03:00

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Отмену пропусков и режима самоизоляции в Москве в Госдуме назвали радостной новостью. Решение мэра столицы Сергея Собянина прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Это действительно очень радостно, когда отменяются все ограничения, самое главное, по передвижению, по самоизоляции», — цитирует Тумусова RT.

Депутат добавил, что вероятность заразиться коронавирусом по-прежнему сохраняется, поэтому вести себя следует крайне осторожно.

«Я надеюсь, что люди уже научились (выполнять — прим. ред.) самые первые правила санитарной гигиены: мыть руки и так далее. Теперь будем ждать, когда откроются кафе и рестораны», — заключил Тумусов.

Ранее мэр Москве Сергей Собянин объявил о снятии в Москве ряда ограничительных мер. Так, с 9 июня в городе отменяется пропускной режим и снимается обязательная самоизоляция для людей пожилого возраста и граждан из зоны риска, передает сайт «Свободная пресса».

Помимо этого градоначальник озвучил план снятия и других ограничений в городе. Когда откроется городская инфраструктура, салоны красоты, рестораны и библиотеки, рассказывает сайт KP.Ru.

ИСТОЧНИК KP.RU