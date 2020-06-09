Москвичей ожидает гроза с градом и сильным ветром
В Москве 9 июня начиная с 21.00 ожидается резкое ухудшение погодных условий. По данным Росгидромета, гроза с градом и сильным порывистым ветром может настигнуть столицу. МЧС экстренно предупредило горожан о высоком уровне опасности.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:00 в Москве местами ожидается дождь, гроза, град, при грозе – усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», – сообщили в ведомстве.
Сильный порывистый ветер до 15 м/с, дождь с грозами и град, также могут пройти по многим субъектам московского региона.
МЧС предупреждает, что выходить в грозу на улицу не желательно, а также укрываться от дождя под деревьями и непрочными конструкциями. Нельзя выпускать на улицу детей.
Как ранее сообщил в эфире Радио «Комсомольской правда» метеоролог Евгений Тишковец, жара в столице должна была продержаться до 12 июня. Также он предупредил о том, что высокие температуры сменит небольшое похолодание, которое будет сопровождаться летними дождями и грозами.
ИСТОЧНИК KP.RU