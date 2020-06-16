В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве бесснежную зиму
Финская метеорологическая служба вместе с канадскими коллегами провела исследование распределения снега за последние 40 лет - начиная с 1980 года. Именно с этого года начали поступать данные со спутников. В результате выяснилось, что снега каждую зиму выпадает примерно одинаково, однако его граница смещается к северу.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в последние годы умеренных широтах снега действительно стало выпадать меньше, зато в северных – значительно больше. К примеру, прошедшая зима стала самой снежной в Северном полушарии, тогда как в Москве снега почти не было.
Вильфанд добавил, что пока сложно говорить о том, будут ли теперь все зимы малоснежными. Однако определенная тенденция все-таки наметилась.
«Но раз такой тренд наметился, то снега в умеренных широтах будет выпадать все меньше. А вот насколько меньше, мы сможем понять лет через 20 или 30», - приводит слова синоптика «Российская газета».
Напомним, ранее в Гидрометцентре отметили, что в Москву возвращается жаркая погода. Во вторник, 16 июня, температура воздуха в столице может прогреться до 29 градусов, передает сайт «Свободная пресса».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»