В Гидрометцентре рассказали, ждать ли в Москве бесснежную зиму

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:46:02+03:00

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Финская метеорологическая служба вместе с канадскими коллегами провела исследование распределения снега за последние 40 лет - начиная с 1980 года. Именно с этого года начали поступать данные со спутников. В результате выяснилось, что снега каждую зиму выпадает примерно одинаково, однако его граница смещается к северу.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в последние годы умеренных широтах снега действительно стало выпадать меньше, зато в северных – значительно больше. К примеру, прошедшая зима стала самой снежной в Северном полушарии, тогда как в Москве снега почти не было.

Вильфанд добавил, что пока сложно говорить о том, будут ли теперь все зимы малоснежными. Однако определенная тенденция все-таки наметилась.

«Но раз такой тренд наметился, то снега в умеренных широтах будет выпадать все меньше. А вот насколько меньше, мы сможем понять лет через 20 или 30», - приводит слова синоптика «Российская газета».

Напомним, ранее в Гидрометцентре отметили, что в Москву возвращается жаркая погода. Во вторник, 16 июня, температура воздуха в столице может прогреться до 29 градусов, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU