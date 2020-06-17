Москвичка вступилась за ребенка, а в ответ ее пса убили об асфальт

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:06:19+03:00

Сейчас по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело Фото: EAST NEWS

Женщина потребовала прекратить издевательства над мальчиком и лишилась своего питомца

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Страшная история произошла на улице Каховка в Москве. В то утро 59-летняя летняя работница лаборатории столичной поликлиники отправилась на прогулку со своим любимцем - йоркширском терьером по кличке Кузьма. 13-летний пес смирно бежал рядом с хозяйкой, а когда променад подходил к концу, женщина заметила неприглядную сцену на детской площадке.

Мальчик лет восьми просил у мужчины денег на игрушку, разгорался конфликт. Родитель долгое время грубил ребенку, а потом достал деньги и стал совать купюры в рот школьнику. Но на этом сцена жестокости не закончилась – мужчина ударил мальчика по лицу.

Стерпеть такого женщина не могла, она направилась к горе-родителю. Рядом на скамейке сидела женщина, которую владелица терьера посчитала мамой мальчика.

Как стало известно сайту mk.ru, попытки образумить мужчину и женщину выхвали агрессию, а угрозы вызвать полицию обернулись настоящей катастрофой.

Сидящая женщина вскочила со своего места, схватила собаку и дважды с силой ударила об асфальт. От полученных травм животное погибло на месте. Позже ветеринары констатируют жуткие повреждения: закрытый осколочный перелом правой лобной кости с травмой головного мозга, множественные разрывы печени, кровотечение в брюшной полости.

Прибывшие на место сотрудники полиции смогли отыскать живодерку. Она проживает в том же доме, что пострадавшая. Объяснять свой поступок хулиганка не стала, предпочла заявить, что стражи порядка обознались. Тем не менее, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

А вот как решится ситуация с мужчиной, жестоко воспитывающем ребенка, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU