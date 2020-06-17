На ВДНХ открылись новые прогулочные маршруты

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:20:19+03:00

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На территории ВДНХ открылись новые прогулочные маршруты. Теперь посетители смогут полюбоваться цветущими аллеями и ландшафтами парка.

«ВДНХ – не только знаменитый архитектурный, но еще и парковый ансамбль. Лето, когда все в цвету, – лучшая пора, чтобы пройтись по Центральной аллее, Ландшафтному парку, вдоль Каменских прудов или по парку Останкино. Здесь всегда можно найти подходящий маршрут для прогулок и пробежек, поездок на велосипедах и роликах», - цитирует заммэра Москва Наталью Сергунину Москва 24.

Она добавила, что в этом году для посетителей открылись три тематических маршрута. «ВДНХ в цветах» проходит по Центральнной аллее, скверу Юннатов, Латвийскому скверу, Мичуринскому саду, Ландшафтному парку и Минскому скверу.

Еще один маршрут – «За вдохновением». Следуя по нему, посетители увидят основные достопримечательности ВДНХ. И третьим новым маршрутом стал «Природный мир ВДНХ». Он предназначен для любителей долгих прогулок и является самым насыщенным. В маршрут включены целых 18 локаций, передает РИАМО.

ИСТОЧНИК KP.RU