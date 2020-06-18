В Подмосковье пункты проведения ЕГЭ проверят на готовность

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:07:18+03:00

Аудитории будут обеззараживать, а организаторов – проверять на коронавирус

Изменить размер текста: A A

Готовность пунктов проведения ЕГЭ к приему школьников проверят в Подмосковье. В этом году экзамены будут принимать 264 объекта. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования региона.

«Для безопасности выпускников и педагогов в Московской области принят стандарт проведения госэкзамена. Главные критерии — соответствие требованиям санитарных норм и порядку проведения экзаменов», - цитирует главу ведомства Ирину Каклюгину интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Особое внимание планируется уделить наличию средств индивидуальной защиты, обеззараживателей воздуха и бесконтактных термометров.

В целях безопасности, школьников на экзамены будут пускать по графику, чтобы избежать скопления народа и очередей. В классах ребят рассадят в шахматном порядке для соблюдения дистанции.

Сами организаторы перед началом экзаменов будут проходить тест на коронавирус и работать в масках и перчатках, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU