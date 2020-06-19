2020-06-19T11:24:19+03:00
Москва

Синоптики рассказали о новой волне тепла

В начале следующей недели погода снов начнет улучшаться
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплоСиноптики рассказали, когда в Москву вернется теплоФото: Иван МАКЕЕВ
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Обещанное синоптиками похолодание продлится совсем недолго. После прохладной погоды в выходные, в понедельник, 22 июня, в столичный регион опять начнет поступать теплый воздух.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина рассказала, что в воскресенье в городе будет 21-23 градуса тепла, а уже в понедельник потеплеет на пару градусов. Во вторник станет еще теплее. А в среду, в24 июня, в день проведения Парада Победы в Москве ожидается до плюс 24-29 градусов.

Синоптики передают, что в начале следующей недели могут пройти незначительные дожди, серьезных осадков в эти дни не ожидается, передает «Российская газета».

Напомним, ранее сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев выступил с заявлением, что в ближайшие годы в России может возрасти число природных катаклизмов. Специалист предупредил, что из-за изменений климата в разных частях страны участятся ливни, смерчи и тайфуны, также ожидаются резкие перепады температур, пишет сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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