Четырехлетний мальчик утонул, пока его бабушка ходила за пивом

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:07:31+03:00

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Страшная трагедия произошла в среду, 17 июня, на берегу озера Гидра в Раменском городском округе. Во время купания утонул четырехлетний мальчик. Позже стало известны обстоятельства происшествия.

Оказалось, что на дикий пляж ребенок пришел вместе с бабушкой. Пока мальчик плескался у воды, женщина вместе с приятельницами сидела на берегу и пила пиво. В какой-то момент пенный напиток закончился, и она отправилась в ближайший магазин, а за внуком вызвались присмотреть приятельницы.

Утруждать себя контролем женщины не стали, они продолжили общение, а мальчик оказался в озере. Почти мгновенно он нахлебался воды и пошел ко дну. На помощь ребенку поспешили 6-летние дети, которые купались рядом. Они и вытащили мальчика на берег.

Взрослые бросились звонить в скорую помощь и пытались провести реанимационные мероприятия, и, казалось, что ребенка можно спасти: изначально он откашливался водой. Но дыхание так и не восстановилось, к приезду врачей мальчик был мертв.

Как стало известно сайту mk.ru, когда медики констатировали смерть, на пляж приехал отец ребенка. Он плакал и стонал, обвиняя во всех грехах свою нерадивую тещу.

Соседи не скрывают, что женщина давно ведет неправильный образ жизни, устраивает шумные посиделки с приятельницами и не отказывается от алкоголя. С зятем, мусульманином из ближнего зарубежья, она живет в состоянии молчаливой вражды.

ИСТОЧНИК KP.RU