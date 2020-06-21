2020-06-21T17:51:32+03:00
Общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Специалист центра «ФОБОС» отметил, что сильных ливней больше не ожидается
Анастасия РЫШКОВА
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Синоптики предупреждают: убирать зонта пока рано.Синоптики предупреждают: убирать зонта пока рано.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Сильные ливни на этой неделе никак не связанны с летним солнцестоянием, отметил специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Но по оценке синоптика, каждые выходные в июне будут проходить под эгидой смены погодных условий. Леус рассказал, что ждет москвичей на новой неделе.

- Во вторник в столице будет 20 градусов тепла. Вновь вернутся дожди. Сегодня они уже закончились. Последние отголоски этого фронта на территории южной половины московского региона – Новая Москва и дальше на юг, на юго-запад. Завтра погода будет солнечная. И сейчас уже в ближайшие часы распогодится, - рассказал специалист в эфире Радио «Комсомольская правда».

По его оценке, в понедельник 22 июня воздух прогреется до 22-24 градусов, вновь будет солнечно и сухо. Во вторник погоду испортит атмосферный фронт, который будет перемещаться по южным районам европейской части нашей страны, своим краем он заденет столицу. Температура будет держаться в районе 19-21 градуса тепла, и время от времени будут идти дожди.

- Сильных ливней не будет. Со среды и до конца рабочей недели погода будет солнечная, сухая. Температура воздуха будет постепенно повышаться. В среду – около 24 градусов, 24-26 – в четверг. И до 28 градусов прогреются воздушные массы в пятницу, - подчеркнул Леус.

Напомним, что на прошлой неделе синоптики прогнозировали приход в столичный регион арктических масс и сильных дождей. Все прогнозы специалистов оправдались. Аномальную жару сменили сильные ливни, которые вызвали подтопление некоторых округов столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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