Анастасия Ракова рассказала, перейдет ли первая волна коронавируса во вторую

22 Июнь 2020 2020-06-22T11:59:33+03:00

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Пандемия коронавсируса отступает, однако не исключено, что новая волна инфекции все же произойдет. На этот случай Москва готовится к разным вариантам развития событий. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы берем расчет разные прогнозы, так как наша задача - иметь запас прочности для системы здравоохранения под любой сценарий. Сейчас в городе один из наименьших приростов в стране. И тем не менее, вирус еще с нами. Поэтому работа продолжается. В поликлиниках при выявлении каждого нового случая колл-центр тут же сообщает по телефону о результатах теста, просит оставаться на самоизоляции и ожидать прихода врача. Врач обеспечит лекарствами и будет наблюдать до полного выздоровления», - приводит слова заммэра «Российская газета».

Анастасия Ракова добавила, что стационары, перепрофилированные под ковид, уже начинают возвращаться к привычной работе. Однако временные сооружения будут «законсервированы» и сохранены на случай изменения эпидемиологической обстановки. Они помогут сохранить запас прочности на случай неблагоприятного развития ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса выздоровели уже более 136 тысяч человек, а в Московской области – более 25 тысяч. Передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU