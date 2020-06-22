2020-06-22T14:43:56+03:00
Москва

Бесплатные электробусы для посетителей ВДНХ запустят с 24 июня

Транспорт будет работать круглогодично
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На ВДНХ запустят электробусыНа ВДНХ запустят электробусыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 24 июня на территории ВДНХ в Москве начнут курсировать бесплатные электробусы. Благодаря новому транспорту посетители вставки смогут с удобством добраться до необходимых павильонов, ботанического сада или фонтана «Золотой колос», парка «Останкино» или Музея кино.

«Электротранспорт появился на ВДНХ еще в 1950-е годы, в то время здесь проходила внутренняя троллейбусная линия. В рамках масштабной реконструкции главной выставки страны мы решили возродить транспортные маршруты для гостей. Теперь горожан будут круглогодично обслуживать современные электробусы. <…> Передвижение по огромной территории ВДНХ станет быстрым и комфортным», — цитирует сообщение пресс-службы ВДНХ РИАМО.

Отмечается, что электробусы будут курсировать с 09:00 до 21:00. Конечные остановки будут расположены по обе стороны от арки главного входа.

Всего на территории выставки будут работать два электробуса. Интервал движения составит 15-20 минут. Уточнить точный маршрут электробусам можно на сайте выставки или на информаторах на территории ВДНХ, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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