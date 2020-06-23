Исследование ВCG: Москва показала эффективность мер по борьбе с COVID-19

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:55:04+03:00

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Москва противостояла пандемии COVID-19 эффективнее других мегаполисов планеты. Так, доля жителей столицы старше 65 лет, инфицированных коронавирусом, оказалась в разы меньше, чем в других городах мира. Об этом сообщается в исследовании международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG). Доклад исследователей называется «Москва и другие мегаполисы и страны в борьбе с пандемией».

В своем труде аналитики сравнили данные по заболеваемости COVID-19 в самых крупных столицах мира: в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Берлине, Вене, Мадриде, Амстердаме, Пекине, Сеуле, Сингапуре, Токио и еще в нескольких городах. Эксперты использовали статистику, собранную по городам, либо по областям, либо по штатам — в зависимости от доступности информации. Выяснилось, что среди горожан старше 65 лет в Москве заболели только 16%. Это на 31% меньше, чем в Италии, на 13% - чем в Швейцарии и на 11% - чем в Германии. Кроме того, в российской столице заразилось в 3,5 раза меньше пожилых людей, чем в Нью-Йорке.

Аналогичная тенденция прослеживается и по уровню смертности. Доля пожилых людей, скончавшихся в Москве от коронавируса, составляет 4% от общего числа смертей. Для сравнения, в Германии этот показатель достиг 35%, в Испании — 55%.

По мнению исследователей, низкие показатели заболеваемости и смертности в Москве объясняются заблаговременно принятыми мерами властей. Правительство столицы оперативно запретило проведение в городе массовых мероприятий, ввело самоизоляцию и социальное дистанцирование. Кроме того, в Москве и в России достаточно небольшое число пожилых людей живут в домах престарелых. Именно в домах престарелых на Западе не раз фиксировались вспышки заболеваемости коронавирусом.

Среди других эффективных мер, предпринятых властями, аналитики называют раннюю изоляцию пожилых людей, их социальную поддержку — например, доставку лекарств и продуктов на дом, а также особые меры, введенные в пансионатах ветеранов войны и труда.

- По числу тестов Москва является одним из мировых лидеров, а пожилые люди были защищены в большей степени, чем в других странах мира - число пациентов 65 плюс в два-три и более раз меньше, чем по миру, - и этот успех нужно развивать, - прокомментировала результаты исследования управляющий директор и партнер BCG, член международной экспертной практики по здравоохранению Екатерина Тимофеева. - Помимо дальнейшего совершенствования способности системы здравоохранения к адаптации управления в условиях пандемии, ключевое значение будут иметь эффективное отслеживание заражений и оперативное реагирование, а также повышение самодисциплины населения.