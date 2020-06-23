Предприниматели призвали москвичей участвовать в программе «Миллион призов»

23 Июнь 2020 2020-06-23T21:32:21+03:00

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Столичные предприниматели призвали москвичей присоединиться к программе «Миллион призов». В видеороликах, опубликованных во вторник, 23 июня в соцсетях, они пригласили жителей города принять участие в розыгрыше и потратить выигранные баллы в магазинах или в кафе.

Программа «Миллион призов» проводится совместно правительством Москвы, Московской торгово-промышленной палатой и столичными предприятиями. В розыгрыше будут участвовать 2 миллиона сертификатов номиналом от 1 до 4 тысяч баллов (1 балл равняется 1 рублю). Спонсорами программы стали почти 80 компаний Москвы – крупные торговые и аптечные сети, кафе, рестораны. К акции присоединились 13 некоммерческих организаций – благотворительных фондов: потратить выигранные баллы можно будет и на доброе дело, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

Сертификаты будут выдаваться в дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Шанс выиграть приз есть у каждого: сертификаты получат и те горожане, кто придет 1 июля на избирательные участки, и те москвичи, кто предпочел выбрать процедуру электронного голосования. В розыгрыше примут участие и избиратели, решившие проголосовать на дому.

Получив сертификат на избирательном участке, необходимо будет зарегистрировать его. Каждый сертификат содержит уникальный номер: его следует отправить с помощью смс на короткий номер 7377. Участники дистанционного онлайн-голосования 24 июня автоматически получат уникальный номер на телефон, указанный при регистрации в личном кабинете.

Победители розыгрыша будут выбираться случайным методом. Каждый день в 22 часа компьютер определит номера счастливчиков и отправит им смс с уникальным кодом. Его нужно будет ввести в специальное поле на сайте акции «Миллион призов». Победители получают баллы, которые можно будет обменять на призы, подарки и поощрения в каталоге призов. Потратить выигрышные баллы можно будет с 26 июня до 31 декабря 2020 года.

Как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, программу «Миллион призов» уже поддержали предприятия торговли, общественного питания, аптечные сети, среди которых «Самсон фарма», «Детский мир», «Леонардо», «Кофе Хауз», «Авоська» и «Азбука вкуса». Список партнеров продолжает увеличиваться. В списке поощрений - призы, предоставленные предприятиям-участниками акции: продукты, непродовольственные товары, вещи для дома, косметика, аптечные товары, возможность посещения кафе и ресторанов, билеты в столичные музеи, театры, на выставки и концерты. Предусмотрена также возможность пополнения баллами карты "Тройка" для проезда в метро и на других видах общественного транспорта Москвы.