«Миллион призов»: более 390 тысяч человек стали первыми победителями

26 Июнь 2020 2020-06-26T10:38:56+03:00

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Более 390 тысяч человек стали первыми победителями программы «Миллион призов», стартовавшей 25 июня. В розыгрыше участвуют 2 миллиона призов номиналом от 1до 4 тысяч баллов (1 балл равняется 1 рублю).

- В Москве подвели итоги первого розыгрыша программы «Миллион призов». Победителями стали 390 тыс. 341 человек, - уточняется в сообщении на сайте программы.

Акция проводится проектом «Активный гражданин» по инициативе предпринимателей Торгово-промышленной палаты столицы. Старт первой программы стимулирования потребительского спроса накануне, в четверг, дали президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов и представитель проекта «Активный гражданин» Александр Пищелко. Спонсорами «Миллиона призов» стали более 80 предприятий столицы: она предоставляют скидки в кафе, ресторанах и магазинах.

По словам Владимир Платонова, выигранные баллы москвичи смогут потратить на покупки в известных торговых сетях, на посещение кафе и ресторанов, поход в музей или обменять на множество других призов. А со 2 июля призеры программы могут передать баллы на благотворительность. В программе участвуют некоммерческие организации, в том числе фонды «Подари жизнь», «Дари еду», «Ника», «Гольфстрим», фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ» и многие другие.

Победители акции определяются каждый день путем случайной выборки. Результаты розыгрышей можно посмотреть ежедневно с 8.30 на сайте программы ag-vmeste.ru, а также на городском портале mos.ru. Кроме того, призеры получат смс-сообщение об итогах розыгрыша. В сообщении будет указан уникальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте программы и получить баллы. Их можно потратить на любое поощрение из каталога призов с 26 июня по 31 декабря 2020 года.

Стать участником программы могут все желающие: сертификаты «Миллиона призов» жителям Москвы выдаются во время общероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля. Их вручают избирателям на избирательных участках (либо голосующим на дому), а также присылают тем, кто выбрал дистанционный способ электронного голосования.