Надежность дистанционного голосования в Москве оценили 25 тысяч экспертов

27 Июнь 2020 2020-06-27T13:02:21+03:00

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Надежность системы дистанционного голосования в Москве оценили более 25 тысяч экспертов. Специалисты по IT-технологиям и блокчейну убедились, что электронное голосование проходит без сбоев. Эксперты подключались к системе в ходе голосования и отслеживали ее работу в режиме онлайн. Ни у одного эксперта не возникло сомнений в надежности системы, сообщил 27 июня представитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.

- Система электронного голосования работает без сбоев. Убедиться в ее надежности смогли уже 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн, - отметил он.

Александр Асафов рассказал, как в столице проходит третий день голосования по поправкам в Конституцию.

- Третий день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации начался без сбоев. В 8:00 открылись все участки, продолжается электронное и надомное голосование, - рассказал представитель Общественного штаба. - Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве также работает без перерыва. Операторы видеоцентра следят за трансляцией с камер, расположенных на участках. Наблюдатели контролируют ход электронного голосования через общероссийский сайт голосования 2020og.ru.

По данным Общественного штаба, явка избирателей в столице по данным на 11 часов составила 70,86%. В целом в Москве проголосовали уже более 734 тысяч человек.

Работу столичных избирательных участков проверил и Роспотребнадзор. Как отметил Александр Асафов, по санитарным требованиям не было получено ни одного замечания. Места для голосования оборудованы всем необходимым для соблюдения эпидемиологических норм и полностью отвечают требованиям ведомства. При входе посетителям измеряют температуру. Участников голосования снабжают одноразовыми перчатками и масками, при желании можно воспользоваться санитайзерами. На участках продумана маршрутизация, позволяющая избежать скопления людей и соблюсти социальное дистанцирование. Каждую ночь в помещениях для голосования проводится дезинфекция.

За тем, как в Москве проходит голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, следят более 21 тысячи наблюдателей. В их числе – наблюдатели от независимых общественных организаций (около 10 тысяч человек), а также представители парламентских партий. Кроме того, 856 наблюдателей – это добровольцы и активные москвичи. К ним также присоединились 117 гражданских наблюдателей от Общественной Палаты РФ.

Чтобы как можно больше людей имели возможность стать наблюдателями за ходом голосования, сроки их набора и подготовки были продлены. Последние добровольцы закончили обучение 26 июня и уже приступили к своим обязанностям на избирательных участках. Наблюдатели следят за исполнением всех норм и процедур, фиксируют нарушения (если они есть).

Контроль за ходом голосования ведется и на международном уровне. Среди наблюдателей есть иностранцы – граждане стран Европы, Ближнего Востока и Африки. 26 июня они провели видеоконференцию и обсудили опыт Москвы по организации санитарной безопасности на избирательных участках. Зарубежные эксперты также отметили высокую активность молодых волонтеров и наблюдателей.