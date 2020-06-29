Международные эксперты: Конфиденциальность голосования соблюдается

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:32:56+03:00

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Независимый эксперт - председатель попечительского совета благотворительного фонда «Жива» Жанин Арнольди-Зих оценила сохранение конфиденциальности во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Зарубежный наблюдатель побывала на избирательном участке №1273 в московском районе Сокольники и убедилась, что все нормы на нем полностью соблюдены.

- Мы можем отметить, что все санитарные нормы соблюдаются в лучшем виде. Как только мы заходим, получаем обязательный комплект масок и перчаток, есть также дезинфекция обуви. В целом все нормы соблюдаются, - рассказала Жанин Агентству городских новостей «Москва». - Нам уже не раз поясняли, что голосование проходит в полной конфиденциальности, во-первых, благодаря социальной дистанции 1,5 м, которую необходимо соблюдать, она создает естественный барьер, никто не может подойти, увидеть, что написал голосующий. Вы не можете подойти к определенной черте и увидеть, за что голосует человек. Конфиденциальность голосования соблюдается.

На том же участке побывала и сотрудник посольства Замбии Ангесса Дуга Чала. Она также подтвердила, что конфиденциальность и противоэпидемиологические меры безопасности соблюдены. Представитель Союза африканских дипломатов рассказала, что во многих странах выборы из-за пандемии коронавируса были отменены. Но Россия сумела создать такие условия на избирательных участках, при которых люди могут прийти, выразить свою волю и проголосовать без риска для здоровья. Ангесса Дуга Чала отметила и высокую степень сохранения тайны голосования. Благодаря кабинам избиратели могут спокойно заполнять бюллетень, не опасаясь, что кто-то увидит, что они пишут в документе.

- Есть урны, которые также скрывают выбор человека. Поэтому можно сказать, что тайна голосования соблюдается, - подчеркнула дипломат.

Многие эксперты и наблюдатели, в том числе и зарубежные, отмечают предельную открытость и прозрачность голосования в Москве. По их мнению, столица задала высокий стандарт, обеспечив присутствие независимых наблюдателей на всех избирательных участках. За ходом голосования следят более 21500 наблюдателей. Это представители НКО, общественных организаций и политических партий, а также примкнувшие к ним неравнодушные добровольцы из числа горожан.

Кроме того, в столице создан Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, в котором круглосуточно ведется видеозапись. Камеры установлены на каждом из 3608 участков, данные записи с них передаются в видеоцентр Общественного штаба. При возникновении спорных моментов видео можно отмотать назад и просмотреть еще раз.

Напомним, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию стартовало 25 июня и закончится 1 июля (в этот же день будут подведены его итоги). У жителей Москвы есть возможность выбрать способ голосования: прийти на избирательные участки или же отдать свой голос удаленно, с любого гаджета, имеющего выход в Интернет. Электронное голосование проходит на портале 2020og.ru.

Хотя основным днем голосования президент России Владимир Путин в своем указе назначил 1 июля, проголосовать можно в любой день с 25 по 30 июня. Участки для голосования по всей России открыты ежедневно с 8 утра до 8 вечера.