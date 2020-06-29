Андрей Воробьев: «Подмосковье - лучшее место для инвестиций»

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:52:13+03:00

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает восстановление экономики после коронавируса приоритетной задачей для региона. Во время совещания с руководящим составом областного правительства глава Подмосковья дал поручение максимально быстро реагировать на обращения новых инвесторов и предельно внимательно относиться ко всем сферам бизнеса.

Как подчеркнул губернатор, восстановление экономики и реализация уже существующих программ в период пандемии — это серьезный вызов для Подмосковья.

- Все обращения новых инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки. Подмосковье с развивающейся инфраструктурой – лучшее место для инвестиций. Хочется, чтобы это не осталось на словах или на бумаге, а было претворено в жизнь, - отметил Андрей Воробьев.