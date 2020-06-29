Андрей Воробьев: «Подмосковье - лучшее место для инвестиций»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев считает восстановление экономики после коронавируса приоритетной задачей для региона. Во время совещания с руководящим составом областного правительства глава Подмосковья дал поручение максимально быстро реагировать на обращения новых инвесторов и предельно внимательно относиться ко всем сферам бизнеса.
Как подчеркнул губернатор, восстановление экономики и реализация уже существующих программ в период пандемии — это серьезный вызов для Подмосковья.
- Все обращения новых инвесторов должны удовлетворяться в максимально короткие сроки. Подмосковье с развивающейся инфраструктурой – лучшее место для инвестиций. Хочется, чтобы это не осталось на словах или на бумаге, а было претворено в жизнь, - отметил Андрей Воробьев.
Андрей Воробьев: «Подмосковье – лучшее место для инвестиций!».Губернатор Московской области провел совещание с руководящим составом правительства Подмосковья