Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово

29 Июнь 2020 2020-06-29T23:03:16+03:00

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В инциденте на избирательном участке №1403 в Лефортово нет злого умысла. Об этом 29 июня заявил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, прокомментировав ситуацию, когда пришедший на голосование мужчина обнаружил в списках пометку, что он уже проголосовал вне помещения. Тем не менее, будет проведено тщательное расследование.

- Мы в курсе этой неприятной ситуации и уже разобрались, что там произошло. Не вижу никакого злого умысла в этом. Скорее всего, там просто ошибочно в список избирателей была проставлена отметка о том, что человек проголосовал вне помещения, - рассказал Дмитрий Реут Агентству городских новостей «Москва».

По его мнению, в инциденте может быть виноват человеческий фактор – кто-то по недосмотру поставил пометку о голосовании вне помещения напротив фамилии избирателя.

- Люди есть люди, тем более, которые работают уже пятый день. Естественно, все уставшие, на нервах, человеческий фактор мы не можем исключать. К сожалению, это так, и это бывает, поэтому ошибочно проставили вот эту вот отметку, - считает Реут.

Члены избирательной комиссии извинились перед мужчиной. Избирателя дополнительно включили в список, и он смог проголосовать на участке. Дмитрий Реут рассказал, что комиссия будет делать дальше:

- Далее участковая комиссия при подведении итогов, когда будет считать бюллетени, бюллетени из этого сейф-пакета признает недействительными, чтобы исключить возможность нарушения закона и неправильного подведение итогов. Весь сейф-пакет с этого надомного голосования. При этом бюллетени, которые проводились с использованием других сейф-пакетов и ящиков для голосования - не затронуты. Здесь мы готовы на это пойти, чтобы устранить нарушение закона, - сообщил заместитель председателя Мосизбиркома.

Он также рассказал, что правоохранительные органы в курсе происшествия: к ним обратилась председатель избирательной комиссии, как только узнала о проблеме со списком. Правоохранительные органы проведут расследование и установят, что произошло.

- Могу только еще раз подчеркнуть, что мы сожалеем о случившимся, но какого-то злого умысла мы здесь не видим, - подчеркнул Реут.

Напомним, инцидент произошел на избирательном участке №1403 29 июня. Москвич пришел на участок вместе с женой, которая благополучно проголосовала. А вот с ее супругом возникла заминка, когда напротив его фамилии члены избиркома обнаружили пометку, что он уже голосовал. Начался скандал, на участок вызвали представителей территориальной избирательной комиссии и оперативную группу. После разбирательств участники событий установили, что подпись была поставлена в графу по ошибке. Данные супругов по рекомендации ТИК были занесены в дополнительный список избирателей. Мужчина получил бюллетень и спокойно проголосовал.