Москвичам пообещали нескучную погоду

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:32:11+03:00

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В столице на несколько дней установилась прохладная погода, однако это ненадолго. В Гидрометцентре пообещали, что уже к концу недели столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Большую часть времени в столице будет солнечно, однако кратковременные дожди также не исключены.

«Разная синоптическая ситуация будет складываться - сначала произойдет просто перенос теплого воздуха, затем антициклон добавит солнца. Такая нескучная ситуация - до конца недели температура снова окажется выше нормы градуса на четыре. При этом надо учитывать, что и нормы сейчас довольно высокие», - цитирует научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда «Российская газета».

Помимо этого синоптик добавил, что установившуюся жару нельзя назвать опасным явлением, поскольку между волнами тепла время от времени приходит холодный фронт, и люди могут отдохнуть в прохладе.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что во вторник, 30 июня, температура воздуха в Москве прогреется до 22-24 градусов. Ветер в городе может усилиться до 7-12 метров в секунду, а вот осадки маловероятны, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU