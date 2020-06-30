2020-06-30T10:32:11+03:00
Москва

Москвичам пообещали нескучную погоду

Сначала в городе резко похолодает, но потом погода улучшится
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Синоптики пообещали нескучную погоду в МосквеСиноптики пообещали нескучную погоду в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В столице на несколько дней установилась прохладная погода, однако это ненадолго. В Гидрометцентре пообещали, что уже к концу недели столбики термометров снова будут штурмовать 30-градусную отметку. Большую часть времени в столице будет солнечно, однако кратковременные дожди также не исключены.

«Разная синоптическая ситуация будет складываться - сначала произойдет просто перенос теплого воздуха, затем антициклон добавит солнца. Такая нескучная ситуация - до конца недели температура снова окажется выше нормы градуса на четыре. При этом надо учитывать, что и нормы сейчас довольно высокие», - цитирует научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда «Российская газета».

Помимо этого синоптик добавил, что установившуюся жару нельзя назвать опасным явлением, поскольку между волнами тепла время от времени приходит холодный фронт, и люди могут отдохнуть в прохладе.

Напомним, ранее синоптики пообещали, что во вторник, 30 июня, температура воздуха в Москве прогреется до 22-24 градусов. Ветер в городе может усилиться до 7-12 метров в секунду, а вот осадки маловероятны, передает сайт «Свободная пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдатели отмечают легитимность хода голосования по Конституции в Москве
Политолог Максим Григорьев: «Это голосование уникально по своей прозрачности и уровню общественного контроля»
Политолог Владимир Шаповалов: «Голосование в России считаю беспрецедентным по своей открытости»
Независимый наблюдатель: Санитарная безопасность участков для голосования в Москве организована на высшем уровне
Галина Маланичева: «При такой организации голосования обман или фальсификация исключены»
10 московских стационаров вернулись к привычному режиму работы после COVID-19
Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 90%
Диджея Айка с женой и дочкой избили на детской площадке
Москвичам пообещали нескучную погоду
Баллы «Миллиона призов» теперь можно отдать на благотворительность
Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово
Андрей Воробьев: «Подмосковье - лучшее место для инвестиций»
Более миллиона человек в Москве проголосовали по поправкам в Конституцию онлайн
В Роспотребнадзоре оценили идею тестирования организаторов ЕГЭ на коронавирс
Международные эксперты: Конфиденциальность голосования соблюдается
Наблюдатели отмечают максимальную открытость голосования в Москве
Пятый день голосования по Конституции в Москве проходит без нарушений и сбоев
Эксперт объяснил повышенную активность комаров самоизоляцией из-за коронавируса
В столице прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов»
В Москве сорвана попытка атаки на систему электронного голосования
Вера Москвина: «Электронное голосование заняло у меня всего 8 минут, это простой и удобный сервис»
Эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по наблюдению за голосованием
Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования в Москве
Наблюдатели сообщают об отсутствии нарушений в ходе голосования в Москве
Глава Ресурсного центра по донорству отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию
Надежность дистанционного голосования в Москве оценили 25 тысяч экспертов