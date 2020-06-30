2020-06-30T13:29:02+03:00
Политика

Галина Маланичева: «При такой организации голосования обман или фальсификация исключены»

Председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры проголосовала на дому
Ксения БОГДАНОВА
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Руководитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева. Фото ТАСС/ Максим ШеметовРуководитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева. Фото ТАСС/ Максим Шеметов
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Процедура голосования по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве организована максимально прозрачно, считает руководитель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Галина Маланичева. Она проголосовала на дому и рассказала о том, как проходит этот процесс.

- Это первый раз, когда я делаю свой выбор не на избирательном участке. В первый день голосования ко мне приехали члены участковой комиссии с бюллетенем и переносным ящиком для голосования, - рассказала Галина Ивановна. - Также с ними были наблюдатели. Поэтому сразу могу сказать, все было организовано грамотно и четко.

Галина Маланичева особенно отметила высокую организацию - по ее словам, любые манипуляции во время процедуры голосования исключены.

- Замечаний к процессу у меня нет. Про такой организации процесса обман или фальсификация исключены. Все прозрачно, - сообщила председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. - Я считаю, что голосовать – дело каждого. Лично для меня важно выразить свою гражданскую позицию.

Напомним, основным днем голосования указом президента Владимира Путина назначен 1 июля. Но проголосовать можно и в любой другой день с 25 по 30 июня. В Москве у избирателей была возможность выбирать между очным визитом на избирательный участок и дистанционным электронным голосованием. При желании можно проголосовать и на дому.

За ходом голосования в столице следят более 2500 наблюдателей — это представители общественных организаций, НКО и политических партий. Каждый участок в столице оборудован камерами (как минимум две на участке), которые фиксируют все происходящее и ведут видеозапись в режиме 24 часа в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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