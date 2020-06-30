Политолог Максим Григорьев: «Это голосование уникально по своей прозрачности и уровню общественного контроля»

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:41:32+03:00

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Процедура голосования по внесению поправок в Конституцию РФ проходит в атмосфере абсолютной открытости, считает директор некоммерческого Фонда «Исследование проблем демократии» Максим Григорьев.

- По своей прозрачности и уровню общественного контроля считаю это голосование уникальным. Запредельный уровень демократичности подтверждают представители 1600 общественных организаций, которые получили возможность участвовать в качестве наблюдателей, - рассказал Максим Григорьев «Комсомольской правде». - Они отмечают, что граждане активно участвуют в голосовании по поправкам к конституции на участках, организованных вблизи жилых домов на открытом воздухе. Многим нравится, что члены избирательных комиссий приходят к ним. Нет необходимости ходить на избирательные участки тратить на это свое время, ведь они получают оповещение о том, в какое время могут прийти и отдать свой голос. На это они потратят минимальное время. Ведь на избирательных участках прописаны стандарты даже для размещения информационных стендов. Наблюдатели фиксируют процесс голосования не только на бумаге, но с помощью фотографий.

Максим Григорьев отметил и высокую степень санитарной безопасности на избирательных участках,

- За отсутствие маски избирателя не накажут, а вот членам комиссии это поставят на вид, - рассказал политолог. - Очень здорово, что голосование проходит несколько дней. Сейчас стали активно обращаться граждане с детьми, пожилые люди. Они звонят и просят прийти к ним домой. Это надомное голосование проходит также с участием групп наблюдателей, которые пока нарушений не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU