2020-06-30T14:41:32+03:00
Политика

Политолог Максим Григорьев: «Это голосование уникально по своей прозрачности и уровню общественного контроля»

В качестве наблюдателей на участках работают представители 1600 общественных организаций
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Максим ГригорьевМаксим ГригорьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Процедура голосования по внесению поправок в Конституцию РФ проходит в атмосфере абсолютной открытости, считает директор некоммерческого Фонда «Исследование проблем демократии» Максим Григорьев.

- По своей прозрачности и уровню общественного контроля считаю это голосование уникальным. Запредельный уровень демократичности подтверждают представители 1600 общественных организаций, которые получили возможность участвовать в качестве наблюдателей, - рассказал Максим Григорьев «Комсомольской правде». - Они отмечают, что граждане активно участвуют в голосовании по поправкам к конституции на участках, организованных вблизи жилых домов на открытом воздухе. Многим нравится, что члены избирательных комиссий приходят к ним. Нет необходимости ходить на избирательные участки тратить на это свое время, ведь они получают оповещение о том, в какое время могут прийти и отдать свой голос. На это они потратят минимальное время. Ведь на избирательных участках прописаны стандарты даже для размещения информационных стендов. Наблюдатели фиксируют процесс голосования не только на бумаге, но с помощью фотографий.

Максим Григорьев отметил и высокую степень санитарной безопасности на избирательных участках,

- За отсутствие маски избирателя не накажут, а вот членам комиссии это поставят на вид, - рассказал политолог. - Очень здорово, что голосование проходит несколько дней. Сейчас стали активно обращаться граждане с детьми, пожилые люди. Они звонят и просят прийти к ним домой. Это надомное голосование проходит также с участием групп наблюдателей, которые пока нарушений не зафиксировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдатели отмечают легитимность хода голосования по Конституции в Москве
Политолог Максим Григорьев: «Это голосование уникально по своей прозрачности и уровню общественного контроля»
Политолог Владимир Шаповалов: «Голосование в России считаю беспрецедентным по своей открытости»
Независимый наблюдатель: Санитарная безопасность участков для голосования в Москве организована на высшем уровне
Галина Маланичева: «При такой организации голосования обман или фальсификация исключены»
10 московских стационаров вернулись к привычному режиму работы после COVID-19
Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 90%
Диджея Айка с женой и дочкой избили на детской площадке
Москвичам пообещали нескучную погоду
Баллы «Миллиона призов» теперь можно отдать на благотворительность
Мосгоризбирком заявил об отсутствии злого умысла в инциденте на участке в Лефортово
Андрей Воробьев: «Подмосковье - лучшее место для инвестиций»
Более миллиона человек в Москве проголосовали по поправкам в Конституцию онлайн
В Роспотребнадзоре оценили идею тестирования организаторов ЕГЭ на коронавирс
Международные эксперты: Конфиденциальность голосования соблюдается
Наблюдатели отмечают максимальную открытость голосования в Москве
Пятый день голосования по Конституции в Москве проходит без нарушений и сбоев
Эксперт объяснил повышенную активность комаров самоизоляцией из-за коронавируса
В столице прошел новый розыгрыш программы «Миллион призов»
В Москве сорвана попытка атаки на систему электронного голосования
Вера Москвина: «Электронное голосование заняло у меня всего 8 минут, это простой и удобный сервис»
Эксперты из 15 стран оценили опыт Москвы по наблюдению за голосованием
Международные эксперты дали высокую оценку организации голосования в Москве
Наблюдатели сообщают об отсутствии нарушений в ходе голосования в Москве
Глава Ресурсного центра по донорству отметил высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию
Надежность дистанционного голосования в Москве оценили 25 тысяч экспертов