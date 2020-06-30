Наблюдатели отмечают легитимность хода голосования по Конституции в Москве

30 Июнь 2020 2020-06-30T15:31:54+03:00

Ни одного нарушения пока не зафиксировано

Изменить размер текста: A A

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Москве проходит легитимно, уверен наблюдатель от партии «Справедливая Россия» Александр Кухтин. Он следит за ходом голосования на избирательном участке в столичном районе Покровское-Стрешнево.

- Я работаю наблюдателем на участке №2966, в школе №830, также мы совершаем выходы на надомное голосование. Хочу отметить, что голосование проходит без проблем, все контролируется, чтобы не было никаких нарушений в ходе голосования. Я нахожусь на участке с утра до вечера и могу заверить, что голосование легитимно и, безусловно, соблюдается полная тайна голосования, - рассказал Александр Кухтин Агентству городских новостей «Москва».

Санитарная безопасность на участках поддерживается на высоком уровне, и это тоже отмечают наблюдатели. Требования Роспотребнадзора по противоэпидемиологическим мерам полностью соблюдено.

- Участники голосования, члены УИК и наблюдатели соблюдают необходимую социальную дистанцию, - рассказал Александр Кухтин. - На столах присутствуют одноразовые маски, перчатки, санитайзеры. Каждый час происходит обработка участка.

Еще один наблюдатель Ирина Богалева подчеркивает, что меры безопасности предприняты беспрецедентные. Например, члены избиркома не берут в руки паспорт избирателя, а просят показать им страницы документа с пометкой о прописке и паспортными данными. При этом избиратель сидит на стуле, находящемся на расстоянии не менее 1,5 метров от стола избиркома. Ирина Богалева, представляющая Торгово-промышленную палату Москвы, рассказала о ситуации на участке №845 в районе Ярославский.

- У нас все идет хорошо. Все меры от коронавируса предоставлены - есть маски, перчатки, антисептический гель, - отмечает наблюдатель. - Когда голосующий приходит, мы измеряем температуру, если нет масок, перчаток - мы выдаем.

Независимый наблюдатель Денис Виноградов поделился своими впечатлениями от работы на участке №498 в Алексеевском районе столицы. По его словам, члены избиркома сами предлагают наблюдателям познакомиться с информацией о голосовании, даже если проверяющие их об этом не просят.

- Нам предоставляют возможность свободного доступа к информации целенаправленно, даже если мы об этом не просим: подходит председатель комиссии, информирует нас о своих действиях, намерении сделать что-то. Допустим, снять печать с урны, переместить все в сейф-пакеты и так далее. И мы стоим и наблюдаем, - комментирует Денис Виноградов.

Напомним, на избирательных участках Москвы работают более 2500 наблюдателей. Они следят за соблюдением всех электоральных норм во время процедуры голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В число наблюдателей вошли представители НКО, Общественных организаций и политических партий, а также активные москвичи-добровольцы. Все они прошли специальное обучение.

На всех 3608 участках Москвы установлены видеокамеры: они в круглосуточном режиме записывают все происходящее в помещениях для голосования. Данные записи передаются в видеоцентр Штаба общественного контроля, где будут храниться до конца голосования. При необходимости данные всегда можно промотать назад и просмотреть нужный эпизод.