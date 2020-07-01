МГИК: В Москве начался итоговый день голосования по поправкам к Конституции

1 Июль 2020 2020-07-01T11:10:40+03:00

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В столице начался итоговый день голосования, оно проходит в штатном режиме, сообщил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов.

- Сегодня основной день голосования. Все 3 тысячи 604 участка открылись в установленное время - в 8:00. Участки будет работать до 20:00 по московскому времени. Москвичи, которые по каким-то причинам не смогут прийти на участок, могут подать заявление в участковую комиссию до 17:00 - им будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения для голосования, - отметил председатель Мосгоризбиркома.

Юрий Ермолов также рассказал о дистанционном онлайн-голосовании, проходившем в Москве с 25 по 30 июня. Вчера в 20 часов были подведены его итоги.

- Всего в дистанционном голосовании приняло участие 979 тысяч 92 москвича, это около 93% от количества тех граждан, которые подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Цифры очень хорошие, - отметил председатель МГИК.

Он напомнил, что 1 июля любой желающий может стать наблюдателем: избирательные участки в столице оснащены видеокамерами, запись с которых будет сегодня транслироваться в Интернет.

- Видеонаблюдение осуществлялось на протяжении всего периода голосования, начиная с 25 июня. Общественный штаб по наблюдению имел возможность видеть, что происходит на избирательный участках. Сегодня сигнал будет транслироваться в сеть интернет, начиная с 7:00 до подписания протокола участковой комиссией. Все действия, которые будут проходить на участке, будут публичны, - подчеркнул Юрий Ермолов.

На большинстве избирательных участков столицы будут использоваться комплексы обработки бюллетеней. Члены избиркомов протестировали их 30 июня во время подготовки к основному дню голосования. После того, как голосование завершено, бюллетени в сейф-пакетах из переносных ящиков для голосования вводятся в комплексы обработки. Всего такой техникой в Москве оснащены 1978 участков.

Напомним, на избирательных участках Москвы работают более 2500 наблюдателей. Они следят за соблюдением всех электоральных норм во время процедуры голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В число наблюдателей вошли представители НКО, Общественных организаций и политических партий, а также активные москвичи-добровольцы. Все они прошли специальное обучение.

На всех 3608 участках Москвы установлены видеокамеры: они в круглосуточном режиме записывают все происходящее в помещениях для голосования. Данные записи передаются в видеоцентр Штаба общественного контроля, где будут храниться до конца голосования. При необходимости данные всегда можно промотать назад и просмотреть нужный эпизод.