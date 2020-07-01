В Подмосковье стартовал пляжный сезон

1 Июль 2020 2020-07-01T12:41:20+03:00

С 1 июля в регионе открылись пляж и зоны отдыха у воды

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С 1 июля в Московской области открылся купальный сезон. В регионе начали работать почти 150 зон отдыха у воды и оборудованных пляжей. Однако не стоит забывать, что здесь, как и в других общественных местах, следует соблюдать правила безопасности.

Чтобы не допустить распространения коронавируса, все отдыхающие должны соблюдать на пляжах социальную дистанцию. Зато маски и перчатки посетителям на пляже носить не нужно. А вот персонал масочный и перчаточный режим соблюдает. Также в зонах отдыха дежурят спасатели.

Добавим, что в водоемах можно купаться лишь на 67 открытых пляжах, на остальных оборудованы специальные бассейны. На каждом оборудованном пляже нанесена специальная разметка для соблюдения дистанции. Также во все зонах отдыха проводится дезинфекция шезлонгов, раздевалок, туалетов и душевых кабинок, передает сайт argumenti.ru.

«Для безопасности посетителей приняты все меры. На территории постоянно дежурит бригада опытных спасателей и медиков, а для соблюдения социальной дистанции мы практически вдвое сократили количество шезлонгов, теперь их всего порядка 50», – цитирует администратора «Ильинского пляжа» Эдуарда Юсубова интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU