2020-07-01T23:21:38+03:00
Общество

Политолог назвал голосование по конституции прекрасно организованным и легитимным

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев считает число нарушений по России минимальным
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Дмитрий Журавлев.Дмитрий Журавлев.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Голосование по внесению поправок в Конституцию было прекрасно организовано, считает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

- Нельзя не отметить прекрасную организацию общероссийского голосования, в некоторых регионах явка дошла до 97% - сами понимаете, что это было невозможно без организации логистики. Что касается легитимности, она определяется количеством нарушений: если их нет, то полученный результат является легитимным, - рассказал Журавлев Агентству городских новостей «Москва.

В целом по стране было зафиксировано 28 нарушений, но эту цифру еще необходимо проверять, считает политолог.

- По данным нашей оппозиции, всего было зафиксировано 28 нарушений по всей стране, из них 17 - повторное голосование. И это говорит наша оппозиция, поэтому там еще надо разбираться, действительно ли все оставшиеся являются нарушением. Но сам факт - 28 нарушений на миллионы проголосовавших - означает, что их нет, это совсем незначительная цифра, - подчеркнул Журавлев.

Политолог также отметил, что избирателями было очень удобно голосовать в течение семи дней. Особенно это было заметно в труднодоступных районах. Кроме того, возможность проголосовать с 25 июня по 1 июля позволила избежать скопления людей на избирательных участках и снизила риск заражения COVID-19.

Напомним, на избирательных участках в Москве работали более 2500 наблюдателей из числа представителей НКО, общественных организаций и политических партий. Они следили за соблюдением всех норм, в том числе и за обеспечением санитарной безопасности.

В основной день голосования 1 июля стать наблюдателем мог любой желающий. На сайте vybor.mos.ru велась онлайн-трансляция со всех избирательных участков России. Каждый житель страны мог увидеть, как проходит процесс голосования, и насколько прозрачно он организован.

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Политолог Дмитрий Гусев: В легитимности голосования по поправкам к Конституции сомнений нет
Политолог Павел Данилин: Процесс голосования по поправкам был достаточно открытым
Политолог Наталия Елисеева оценила прозрачность голосования по Конституции
Политолог Дмитрий Журавлев: Это голосование — лучший вариант из всех, что я видел
Член ОП Москвы не сомневается в легитимности голосования по Конституции
Политконсультант Леонид Давыдов: Голосование по Конституции прошло открыто и без нарушений
Член Совета при президенте РФ Игорь Борисов: Голосование проходит гласно и свободно
Политолог Алексей Чеснаков: Голосование в Москве было открытым, свободным и прозрачным
Комиссия электронного голосования начала процедуру сборки ключей расшифровки
Председатель Союза женщин России: Голосование по Конституции не вызывает сомнений в его прозрачности
Политолог назвал голосование по конституции прекрасно организованным и легитимным
В Общественном штабе заявили об отсутствии серьезных нарушений в ходе голосования в Москве
Политолог Семен Уралов: Явка на голосование в Москве составит 60%
ЦИК: Явка на голосование по Конституции в Москве к 12 утра составила 45,81%
В Подмосковье стартовал пляжный сезон
МГИК: В Москве начался итоговый день голосования по поправкам к Конституции