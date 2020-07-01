Член Совета при президенте РФ Игорь Борисов: Голосование проходит гласно и свободно

1 Июль 2020 2020-07-01T23:28:00+03:00

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Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ проходит в атмосфере полной свободы и гласности, считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов. В интервью «МК» он отметил, что многие сообщения о нарушениях не соответствуют действительности. Каждый такой случай тщательно проверяется.

- Голосование проходит гласно, свободно. К сожалению, очень много сообщений о нарушениях, которые не соответствуют действительности, но это рабочие моменты. Их мониторят и разбирают эксперты Совета по правам человека в городе Москва, - рассказал Игорь Борисов.

По его словам, лишь 2% от общего числа сообщений касаются процедурных нарушений, обнаруженных на избирательных участках. Но даже они не препятствуют свободному волеизъявлению граждан.

- Естественно, мы продолжаем работать. Сегодня нам еще предстоит много выездов на участки по сообщениям в соцсетях, в СМИ, которые якобы говорят о правонарушениях. Мы стараемся все фиксировать на месте. Работаем на то, чтобы у граждан была возможность проголосовать комфортно без каких-либо нарушений, ущемлений их прав, - подчеркнул Борисов.

Напомним, на избирательных участках Москвы работали более 2500 наблюдателей. Они следили за соблюдением всех электоральных норм во время процедуры голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В число наблюдателей вошли представители НКО, Общественных организаций и политических партий, а также активные москвичи-добровольцы. Все они прошли специальное обучение.

На всех 3608 участках Москвы установлены видеокамеры: они в круглосуточном режиме записывают все происходящее в помещениях для голосования. Данные записи передаются в видеоцентр Штаба общественного контроля, где будут храниться до конца голосования и подсчета его итогов.