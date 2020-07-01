2020-07-01T22:10:57+03:00
Политика

Политолог Наталия Елисеева оценила прозрачность голосования по Конституции

По словам эксперта, голосование организовали, соблюдая принципы гласности и законности
Ксения АНУФРИЕВА
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Политолог Наталия Елисеева оценила прозрачность голосования по КонституцииПолитолог Наталия Елисеева оценила прозрачность голосования по КонституцииФото: Олег УКЛАДОВ
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В среду, 1 июля, на территории России завершилось всенародное голосование по поправкам в Конституцию, которое длилось почти целую неделю. Политолог Наталия Елисеева оценила прозрачность и законность данного голосования в интервью «АиФ».

Эксперт отметила, что вся процедура с начала и до конца прошла с соблюдением принципов открытости, легитимности и гласности.

- Было организовано постоянное видеонаблюдение, более 20 тысяч наблюдателей, мобильные группы разбора. Специалисты оперативно проверяли все поступающие жалобы и сформировали условия для максимальное легитимности голосования, - рассказала Наталья Елисеева.

Политолог отметила, что не обошлось в ходе процедуры голосования и без скандалов из-за неоднородности электоральных групп, но они были весьма предсказуемыми и никак не отразились на открытости и законности процедуры.

Напомним, что по предварительным данным Центральной избирательной комиссии после закрытия всех участков явка на голосовании составила 64,99 процента. Эксперты и наблюдатели отметили, что голосование прошло максимально открыто, на всех участках работали камеры - наличие круглосуточного видеонаблюдения являются гарантией чистоты голосования.

Наблюдатели Общественного штаба постоянно отслеживали все потенциальные нарушения на мониторах. Штаб включает в себя 24 монитора для работы наблюдателей, 4 монитора для работы старших сотрудников и 6 мониторов для работы руководства штаба по видеонаблюдению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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