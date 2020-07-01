Политолог Дмитрий Гусев: В легитимности голосования по поправкам к Конституции сомнений нет

1 Июль 2020 2020-07-01T23:10:36+03:00

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Глава консалтинговой компании Bakster Group Дмитрий Гусев назвал голосование по поправкам в Конституцию легитимным. Известный политолог считает, что его результаты очень похожи на итоги последних выборов президента России.

- Полагаю, в итоге окажется, что не менее 70% проголосовавших поддержали поправки в Конституцию. Результаты очень похожи на результаты последних выборов президента: и по явке, и по голосованию «за». Напомню, на президентских выборах было 75% «за» и явка была под 70%, - рассказал Дмитрий Гусев в интервью «АиФ».

По его мнению, это демонстрирует высокую степень доверия народа президенту Владимиру Путину и важность принимаемых поправок в основной закон РФ. Политолог также отметил хороший уровень организации процесса голосования и возможность общественности контролировать его в течение всех семи дней с 25 июня по 1 июля. Количество независимых наблюдателей в этот раз было в два раза больше, чем на выборах президента России.

- Более 500 тысяч, а тогда было 286 тысяч наблюдателей. Количество нарушений реальных около 30 штук. Это очень низкие цифры нарушений. Никто не пытался что-то пририсовывать, фальсифицировать. Противники голосования пытались фальсифицировать нарушения, но реагировали на это быстро и в итоге все убедились — серьезных нарушений не было. Так что ставить под сомнение легитимность голосования ни у кого оснований нет, - считает эксперт.

Дмитрий Гусев положительно оценивает эксперимент по электронному голосованию, который прошел в двух городах России – в Москве и в Нижнем Новгороде. По его мнению, дистанционный формат выборов необходимо развивать, он обязательно найдет применение и в других регионах.

- 93 процента из тех, кто заявился на электронное голосование, пришли и отдали свой голос — это очень неплохой результат. К тому же важно, что таким образом привлекли к голосованию молодежь, - подчеркнул Гусев.

Напомним, у избирателей была возможность проголосовать в течение семи дней, с 25 июня по 1 июля. Именно это, по мнению многих экспертов, обеспечило такую высокую явку: у людей была возможность самим решать, когда им приходить на участки. Кроме очевидного комфорта растянутость процесса голосования помогла избежать столпотворения на избирательных участках и снизило риск заражения коронафирусной инфекцией.

Несомненным положительным нововведением в Москве эксперты называют и электронное голосование. Избиратели, опасавшиеся приходить на участки из-за пандемии, смогли все-таки отдать свой голос дистанционно. К тому же такой формат очень удобен для тех, кто занят или находится в отъезде. Проголосовать онлайн можно было с любого гаджета, имеющего выход в Интернет, оставаясь при этом не в Москве, а в любом регионе России.