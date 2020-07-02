В Москве нашли мертвым дзюдоиста Дмитрия Дунаева

2 Июль 2020 2020-07-02T14:06:12+03:00

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В Москве нашли мертвым знаменитого спортсмена. Тело многократного призера чемпионатов России обнаружили в машине.

Все произошло на улице Паустовского. Очевидцы заметили, что мужчина за рулем авто выглядит очень странно. Попытки достучаться и открыть дверь ни к чему не привели, вскоре на место прибыли полицейские.

Стражи порядка открыли автомобиль Volkswagen, где на водительском кресле сидел владелец – дзюдоист Дмитрий Дунаев.

Сейчас по данному факту проводится проверка. По предварительной версии, смерть спортсмена наступила из-за оторвавшегося тромба. В близком окружении спортсмена рассказали, что в последнее время он тяжело болел.

Российский дзюдоист Дмитрий Дунаев родился в 1977 году. За время спортивной карьеры он трижды становился бронзовым призером чемпионатов России, чемпион страны среди юниоров в абсолютной весовой категории, мастер спорта России международного класса, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU