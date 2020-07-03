2020-07-03T10:37:44+03:00
Происшествия

Пятилетнего мальчика убило хлипкое окно

Конструкция рухнула на ребенка, игравшего на балконе
Елена АКИМОВА
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Ребенок скончался до приезда врачей скорой помощиРебенок скончался до приезда врачей скорой помощиФото: Архив "КП"
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Пятилетний мальчик трагически погиб из-за неисправной оконной конструкции. Створка рухнула на ребенка, не оставив ему шансов на жизнь.

Трагедия произошла на юго-востоке Подмосковья. В тот вечер мальчик с младшей сестрой играл на балконе. В какой-то момент он прислонился спиной к створке окна. и конструкция рухнула. Тяжелый пластик сбил мальчика с ног, а один осколок стекла попал в шею, повредив артерию.

На грохот и крики прибежали родителей детей, они пытались оказать сыну первую помощь, пока ехала скорая. Но усилия оказались тщетными, пострадавший скончался от потери крови.

Сейчас следственный отдел СК по городу Раменское проводит проверку по факту гибели ребенка. Про семью известно, что они снимают данную квартиру, а сами приехали из российской глубинки.

27-летний глава семейства и его 25-летняя жена трудятся, где придется, в том числе на местном предприятии по производству молочной продукции, сообщает сайт mk.ru.

Раньше никаких проблем с окнами супруги не замечали, все работало исправно. Объяснить, какая фирма занималась остеклением балкона, пара не смогла. Видимо на этот вопрос ответит собственник жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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