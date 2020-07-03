2020-07-03T12:25:29+03:00
Общество

Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство

Мужчина припарковал авто посреди дороги и помог птицам перейти опасный участок [видео]
Елена АКИМОВА
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Москвич перекрыл движение, чтобы пропустить утку с утятамиМосквич перекрыл движение, чтобы пропустить утку с утятами
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Утки с утятами на оживленной дороге не такая уж редкость для Москвы. Но каждый раз приятно видеть, что люди не остаются равнодушными и спешат на помощь представителям животного мира.

На этот раз утиное семейство оказалось на перекрестке улиц Капицы и Профсоюзной, на юго-западе столицы. Утка вела выводок утят на противоположную сторону дороги, но из-за интенсивного движения птицы оказались в западне. Влево и вправо несутся машины и растревоженная мать не знает как обезопасить птенцов.

На помощь пришел мужчина, проезжавший мимо. Он не стал терять драгоценные секунды и затормозил прямо посреди дороги. Оставив авто на «аварийке», мужчина пошел к утке с утятами.

Поняв, что человек не причинит время, утка-мать двинулась по запланированному маршруту, а выводок последовал за ней. Окружающие водители были вынуждены остановить машины, чтобы пропустить важных участников дорожного движения.

Видео необычной процессии появилось в группе «Коньково на коне!» социальной сети ВКонтакте.

Как сообщает Пятый канал, никаких инцидентов и аварий в этот момент на перекрестке не произошло.

Ранее москвичи два часа провожали семью уток с птенцами к пруду. На Ленинградском проспекте горожане провели целую спецоперацию.

А в Твери гаишник остановил движение, чтобы утка с утятами смогла перейти дорогу.

Москвич перекрыл движение, чтобы пропустить утиную семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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