Москвич остановил движение, чтобы пропустить утиное семейство
Утки с утятами на оживленной дороге не такая уж редкость для Москвы. Но каждый раз приятно видеть, что люди не остаются равнодушными и спешат на помощь представителям животного мира.
На этот раз утиное семейство оказалось на перекрестке улиц Капицы и Профсоюзной, на юго-западе столицы. Утка вела выводок утят на противоположную сторону дороги, но из-за интенсивного движения птицы оказались в западне. Влево и вправо несутся машины и растревоженная мать не знает как обезопасить птенцов.
На помощь пришел мужчина, проезжавший мимо. Он не стал терять драгоценные секунды и затормозил прямо посреди дороги. Оставив авто на «аварийке», мужчина пошел к утке с утятами.
Поняв, что человек не причинит время, утка-мать двинулась по запланированному маршруту, а выводок последовал за ней. Окружающие водители были вынуждены остановить машины, чтобы пропустить важных участников дорожного движения.
Видео необычной процессии появилось в группе «Коньково на коне!» социальной сети ВКонтакте.
Как сообщает Пятый канал, никаких инцидентов и аварий в этот момент на перекрестке не произошло.
Ранее москвичи два часа провожали семью уток с птенцами к пруду. На Ленинградском проспекте горожане провели целую спецоперацию.
А в Твери гаишник остановил движение, чтобы утка с утятами смогла перейти дорогу.
Москвич перекрыл движение, чтобы пропустить утиную семью.
ИСТОЧНИК KP.RU