В Москве объявлены сразу желтый и оранжевый уровни погодной опасности

7 Июль 2020 2020-07-07T11:39:01+03:00

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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение было выпущено из-за предсказания синоптиков плохой погоды. В ближайшие сутки в регионе ожидается сильная гроза и порывистый ветер.

Во вторник вечером в Москве, с 18:00 и до полуночи ожидается дождь, гроза с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. В Подмосковье предупреждение об опасной погоде будет действовать с 15:00. Здесь также ожидаются ливни, порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, передает сайт argumenti.ru.

Добавим, что помимо этого днем в городе ожидается аномальная жара. Температура воздуха в Москве во вторник, 7 июля, прогреется 31–33 градусов, а в области – до 34. В связи с этим в городе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики считают погоду небезопасной, способной нанести ущерб жителям и городу. Особенно внимательными к своему здоровью в этот период следует быть людям с метеочувствительностью, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и с хронической кислородной недостаточностью, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU