Подросток подорвался во время химических экспериментов

7 Июль 2020 2020-07-07T12:13:41+03:00

Подросток подорвался во время химических опытов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Опыты он проводил в своей квартире в многоэтажном доме [фото]

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Студент колледжа устроил взрыв во время проведения химических опытов. 17-летний парень ставил эксперименты в квартире, когда что-то пошло не так.

В квартире выбило окна ФОТО: 5-tv.ru

Все произошло в подмосковном Лыткарино. Парень увлекался химией и часто работал с реактивами. На этот раз технологический процесс был сбит, прогремел взрыв.

Взрывной волной в квартире выбило окна, повредило стол, на котором устраивался эксперимент, и некоторую мебель,

Повредило мебель ФОТО: 5-tv.ru

Самому экспериментатору тоже потребовалась помощь врачей. У него пострадали руки. Медики госпитализировали студента в больницу с рваной раной кисти правой руки и контузией.

В распоряжении Пятого канала оказались фото с места события.

ИСТОЧНИК KP.RU